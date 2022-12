Copa do Mundo (Reprodução)

Serão realizados 2 jogos nesta terça-feira (6) na Copa do Mundo FIFA 2022.

São eles: Portugal x Suíça e Espanha x Marrocos.

Onde assistir ao vivo e online os jogos desta terça-feira (6) da Copa do Mundo FIFA 2022

Jogo Espanha x Marrocos (Oitavas de Final)

Espanha enfrenta, nesta terça-feira (6), a seleção do Marrocos na Copa do Mundo FIFA 2022. O jogo ocorre no Estádio Cidade da Educação, a partir das 12h (horário de Brasília).

Horário 12h00

Local: Estádio Cidade da Educação

Onde assistir ao vivo: Globo (TV Aberta), SporTV(canal fechado) e GE Globo

Streaming: FIFA+

Também é possível acompanhar pelo Google neste link (em tempo real).

Jogo Portugal x Suíça (Oitavas de Final)

Portugal também enfrenta a seleção da Suíça. O jogo ocorre no Estádio Lusail, a partir das 12h (horário de Brasília).

Horário 12h00

Local: Estádio Lusail

Onde assistir ao vivo: Globo (TV Aberta), SporTV(canal fechado) e GE Globo

Streaming: FIFA+

Também acompanhe pelo Google neste link (em tempo real).