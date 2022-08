Rayssa Leal conquista etapa de Seatle da Liga Mundial de street

A brasileira Rayssa Leal brilhou, neste domingo (14), ao conquistar a etapa de Seattle (EUA) da Street League Skateboarding (Liga Mundial de skate street). A segunda colocada também foi outra atleta do Brasil, Pâmela Rosa, e a japonesa Momiji Nishiya foi a terceira. No masculino, o japonês Yuto Horigome ficou com o título, sendo seguido pelo francês Vincent Milou e o norte-americano Chris Joslin.

Após a conquista, a medalhista olímpica publicou uma mensagem em seus perfis em redes sociais agradecendo a torcida e dedicando o título a seu pai: “Obrigada Deus. Obrigada a todos pela torcida. Essa vai para você pai Haroldo Leal. Feliz dia dos pais. Te amo”.

Se no feminino o Brasil brilhou, no masculino a participação foi mais modesta, com Felipe Gustavo ficando em 9º nas classificatórias.

A Street League Skateboarding ainda tem etapas previstas para Las Vegas, em 8 e 9 de outubro, e para o Rio de Janeiro, que receberá o Super Crown em 5 e 6 de novembro.

BRASILEIRO DE GINÁSTICA

Rebeca Andrade e Caio Souza foram os grandes nomes do Campeonato Brasileiro de ginástica artística, que foi disputado neste final de semana em Lauro de Freitas (Bahia). A atleta do Flamengo foi a líder na soma dos dois dias do individual geral, 56.734 pontos na quinta-feira (11) e 58.100 no sábado (13) para um total de 114.834 pontos. Além disso, ela foi a melhor nas barras assimétricas, com 29.597 (14.600 + 14.967), e na trave, com 28.300 (13.867 + 14.433). Rebeca ganhou também a medalha de prata no solo com 27.800 (13.800 + 14.000).

Na disputa por equipes entre as mulheres, o Flamengo (com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Luísa Maia, Helen Carvalho e Larissa Oliveira) somou 331.500 nos dois dias de disputa e levou o ouro. A prata foi para o Cegin do Paraná, que somou 308.699 pontos, e o bronze para o Pinheiros de São Paulo, com 305.434.