Pelé recebe alta do hospital Albert Einstein

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta do hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (21), onde estava internado desde a última segunda (18) para dar sequência ao tratamento de um tumor de cólon.

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas boas e estáveis”, diz a nota divulgada pela instituição de saúde.

Em fevereiro deste ano Pelé esteve internado no mesmo hospital Albert Einstein para realizar uma bateria de exames de rotina. Naquela oportunidade, ele tratou um quadro de infecção urinária.

Em setembro de 2021, o Rei do Futebol foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no cólon. Na ocasião, ele ficou quase um mês internado, ficando parte do período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

COPA DO BRASIL

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela com os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos, que definirão os times que estarão nas oitavas de final da competição, serão disputadas entre os dias 10 e 22 de maio.

O detalhe é que três partidas, que envolvem equipes que disputam a Copa Libertadores (Flamengo, Bragantino e Atlético-MG), serão disputados em dias do final de semana, o que também levará à mudança de datas de partidas do Campeonato Brasileiro.

Jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

10 de maio (terça-feira)19h - América-MG x CSA - Independência, Belo Horizonte (MG)20h30 - Azuriz x Bahia - A definir21h30 - Athletico x Tocantinópolis - Arena da Baixada, Curitiba (PR)

11 de maio (quarta-feira)19h - Ceará x Tombense - Arena Castelão, Fortaleza (CE)19h - Juazeirense x Palmeiras - A definir19h - Cruzeiro x Remo - Mineirão, Belo Horizonte (MG)21h30 - Vila Nova x Fluminense - Serra Dourada, Goiânia (GO)21h30 - Corinthians x Portuguesa-RJ - Neo Química Arena, São Paulo (SP)22h - Cuiabá x Atlético-GO - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

12 de maio (quinta-feira)19h - Vitória x Fortaleza - Manoel Barradas, Salvador (BA)19h30 - São Paulo x Juventude - Morumbi, São Paulo (SP)21h30 - Botafogo x Ceilândia - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)21h30 - Santos x Coritiba - Vila Belmiro, Santos (SP)

21 de maio (sábado)16h - Red Bull Bragantino x Goiás - Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)16h - Flamengo x Altos - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

22 de maio (domingo)19h - Brasiliense x Atlético-MG - A definir