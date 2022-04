Briga entre torcedores do Santos e Coritiba termina com 18 presos

Foram presos em Santos, litoral paulista, 18 torcedores do Coritiba e do Santos após uma briga. Os dois times se enfrentaram ontem (17) no estádio da Vila Belmiro. Segundo a Polícia Militar, os enfrentamentos chegaram a acontecer dentro do saguão de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o relato da PM, a confusão começou quando torcedores do Santos começaram a hostilizar a torcida do Coritiba, que chegou de ônibus ao estádio. A polícia diz que o combinado era que esse grupo chegasse antes do jogo, sem a presença dos torcedores locais, e fosse escoltado para dentro do estádio. No entanto, os ônibus que traziam os apoiadores do Coritiba atrasaram.

Durante o confronto, uma viatura da PM e alguns ônibus da torcida do Coritiba foram apedrejados. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para conter a confusão. Pessoas que ficaram feridas foram levadas a uma UPA próxima.

Vídeo interessante de como a pm de lá tava preocupada com a situação lá em Santos 😒😒😒 pic.twitter.com/4w082Pdfa4 — Coxa Branca Sincero (@CoritibaCBS1909) April 17, 2022

Um grupo de torcedores do Santos foi até a UPA e depredou o local. A PM agiu novamente para conter a briga. Acabaram presos, 9 torcedores do Santos e 9 do Coritiba.

Surf

O brasileiro Filipe Toledo, conhecido como Filipinho, venceu na madrugada deste domingo (17), no horário de Brasília, a mais tradicional competição da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês).

Na final contra o australiano Callum Robson, o surfista de Ubatuba, litoral de São Paulo, foi superior fechando com o placar de 14,74 a 12,94 e confirmou a conquista do badalado troféu em formato de sino. Essa foi a 11ª vitória da carreira de Filipinho em 16 finais no circuito mundial e dará ao brasileiro a liderança do ranking da temporada, na qual ele já tinha o vice campeonato em Peniche (Portugal), na última etapa.

Brasil Campeão!!!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Filipe Toledo garante o primeiro caneco brasileiro masculino da temporada! #TocaoSinoFilipinho!! pic.twitter.com/TTIapgn4lJ — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) April 17, 2022

A próxima fase será realizada em Margaret River, que começa no próximo dia 24, também na Austrália. Para faturar o título, além de bater o rival australiano na decisão, Filipinho ultrapassou nas quartas de final o americano John John Florence, bicampeão mundial e algoz do brasileiro na decisão de Bells de 2019. Na sequência, ele precisou bater outro australiano, Ethan Ewing. O placar foi 10,73 a 4,10.