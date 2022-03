Jornal diz que Neymar e goleiro do PSG quase ‘saíram na mão’ após derrota; atacante nega

O jornal espanhol Marca divulgou que o atacante brasileiro Neymar e o goleiro Donnarumma se estranharam no vestiário e tiveram que ser separados pelos companheiros para não chegarem às vias de fato.

Tudo teria começado, segundo o jornal, após a derrota do PSG para o Real Madrid pelas oitavas da Liga dos Campeões, no estádio Santiago de Bernabéu.

Neymar teria criticado o goleiro pela falha no gol de empate do Real e os ânimos teriam se acirrado, a ponto de quase partirem para cima um do outro para resolver o caso no braço. Os colegas de vestiário teriam entrado no meio para evitar a briga.

Hoje, Neymar veio a público pelo Instagram para desmentir a notícia publicada pelo Marca.

Imagem compartilhada pelo jogador do seu WhatsApp (Reprodução)

“Eu odeio vir aqui e falar sobre notícias... Mas essa do post anterior é mentira. Não houve briga nenhuma dentro do vestiário!!! Jornalistas incompetentes que querem se promover, tenta a próxima ok?”, disse o atacante.

No print da conversa que teve com Donma pelo Whatsapp, o goleiro manda a notícia do jornal Marca para ele é diz. “Olá Ney. Desculpa por ontem. Esta notícia é inaceitável.”

O camisa 10 responde em seguida: “Tranquilo! Isso pode acontecer no futebol. Somos um time e estamos contigo. Você é muito novo ainda e vai ganhar muito! Levante-se e seguimos. Abraço”.

A assessoria do goleiro também negou qualquer problema com o atacante Neymar no vestiário após a partida contra o Real Madrid.

