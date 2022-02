Neto pede desculpas e diz que jamais teve intenção de ofender mãe de Abel Ferreira

O programa “Os Donos da Bola” desta sexta-feira começou com o apresentador Neto se desculpando com o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, por uma crítica que fez após o empate por 2 a 2 entre Athletico-PR e Palmeiras, pela Recopa Sul-Americana.

No episódio, Neto criticou a entrevista concedida pelo treinador onde Abel diz que o “jogo falado” até seu pai e sua mãe sabiam opinar, mas que era preciso conhecimento para falar do “jogo jogado”. O treinador do Palmeiras disse ainda os jornalistas falam sobre treinadores sem o curso de treinador.

Neto não perdoou durante sua participação no programa. “Você é tonto? O que você quer, [Abel Ferreira]? Que o cara que se formou em jornalismo, que o cara que jogou bola [fale de ciência]? Nós estamos te elogiando. O que você quer? E a imprensa não vai em cima? O jornalista tem que falar de ciência? O ex-jogador não pode falar que você mexeu errado? A sua mãe sabe mais? Sabe fazer bacalhau, sabe fazer cacetinho? A minha mãe sabe de futebol, talvez a sua não saiba”, disse.

Após os comentários do ex-jogador, o técnico disse que estuda processar o apresentador da Band por ofender a sua mãe.

No Twitter, o Palmeiras também se manifestou:

“Na ânsia de criticar o Palmeiras e assuntos que envolvem o #MaiorCampeãoDoBrasil, o ex-jogador que tem o privilégio de ancorar um programa em TV aberta citou pejorativamente um familiar do nosso treinador, atentando de forma rasteira contra quem nem sequer está no futebol”

Pedido de desculpas

Na abertura do programa desta quinta-feira, Neto pediu desculpas e disse que jamais teve a intenção de ofender sua mãe.

“O meu amor é uma coisa incondicional. Se você se sentiu ofendido, Abel, eu peço uma pequena desculpa só para você e para mamãe sua. Que, por sinal, sua mãe, que é uma baita mãe, te colocou como treinador. A minha me colocou como jogador. E eu jamais na minha vida, em 20 anos de Band, faltaria com respeito”, disse o ex-atleta.

Neto também disse que vai entrar na Justiça contra quem insinua que ele tenha ofendido a mãe de Abel Ferreira.

“Se você se sentiu ofendido, você tome as suas providências, eu jamais na minha vida tive qualquer intenção de fazer isso. E eu não estou lendo TP. Não faço o que as pessoas fazem. Arco com minhas consequências. E quem falou e escreveu e insinuou vai ter que provar na justiça”, disse.