Seleção feminina empata com Holanda na estreia do Torneio da França

Seleção Feminina do Brasil enfrentou a Holanda Seleção Feminina do Brasil enfrentou a Holanda (Thais Magalhães/CBF)

A seleção feminina de futebol estreou com empate no Torneio Internacional da França. Nesta quarta-feira (16), pela primeira rodada da competição amistosa, as brasileiras ficaram no 1 a 1 com a Holanda, atual vice-campeã mundial, no estádio Michel d’Ornano, em Caen, na Normandia.

𝙁𝙐𝙇𝙇-𝙏𝙄𝙈𝙀. ⌛



We beginnen het Tournoi de France met een gelijkspel tegen Brazilië. ⚔️#BRANED pic.twitter.com/ysFSvclVuT — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) February 16, 2022

Foi o terceiro empate seguido no confronto entre as seleções. O último havia sido na Olimpíada de Tóquio (Japão), no ano passado, por 3 a 3, no estádio de Miyagi, na cidade japonesa de Rifu. Dando sequência à reformulação na equipe brasileira, a técnica Pia Sundhage escalou as titulares com três remanescentes do time olímpico: a meia Duda e as atacantes Geyse e Debinha. Na defesa, as principais novidades foram a goleira Lorena e a lateral Fê Palermo.

Após um susto no primeiro lance do jogo, em que a zaga parou e deu espaço para a zagueira Stefanie van der Gragt finalizar, sendo travada na hora certa por Duda, o Brasil conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas da Holanda, dando pouco espaço à atacante Vivianne Miedema, uma das principais jogadoras da atualidade. No ataque, a seleção canarinho teve duas chances com Ary Borges. Aos seis minutos, a meia acertou o travessão, da entrada da área. Aos 30, ela cabeceou para fora, após cruzamento da meia Kerolin pela direita.

No segundo tempo, as holandesas não bobearam na primeira oportunidade clara que tiveram. Aos 16 minutos, a meia Sherida Spitse lançou Lineth Beerensteyn em contra-ataque. A atacante esperou a bola quicar e chutou de primeira, encobrindo a goleira Lelê (que substituiu Lorena minutos antes, com câimbras).

118 vezes RAINHA! ⚽ 👑



📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/VAiCvLa9Qh — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 16, 2022

O duelo seguiu equilibrado, com as duas equipes procurando o gol, até que, aos 40 minutos, na sequência de uma bola afastada pela zaga europeia, a lateral Letícia Santos finalizou e a bola bateu na mão da lateral Merel van Dongen, dentro da área. A arbitragem marcou pênalti, que foi convertido pela atacante Marta, que havia entrado em campo seis minutos antes. Antes do apito final, Van Dongen levou o segundo amarelo e foi expulsa.

O Brasil volta a campo neste sábado (19), às 17h10 (horário de Brasília), novamente em Caen, contra a seleção anfitriã. A competição amistosa em Caen serve como preparação para a Copa América, que será disputada em julho, na Colômbia, e vale vaga na Copa do Mundo do ano que vem, que tem Austrália e Nova Zelândia como sedes.