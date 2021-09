Filha de Pelé exibe novo visual do pai: ‘Olha quem pintou o cabelo hoje’

Kely Nascimento, filha de Pelé, fez mais uma publicação com uma foto do pai nas redes sociais. O Rei do Futebol, que se recupera no Hospital Albert Einstein, após uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito, exibiu seu cabelo pintado

“Olha quem pintou o cabelo hoje para ficar mais bonito e logo logo sair daqui!”, escreveu Kely, com uma foto de Pelé ao lado de um enfermeiro Henrique, que, segunda ela, cuida do pai durante as noites. “Vários passos para frente e começando a segunda etapa da recuperação! Obrigada novamente e sempre por todo carinho!”

Hospitalizado desde o dia 30 de agosto em São Paulo para exames regulares, o eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira descobriu um tumor no cólon direito. No dia 4 de setembro, ele foi internado para retirar o tumor no intestino.

Sua recuperação vinha sendo boa, mas ele precisou retornar à UTI na madrugada do dia 17, após algumas dificuldades respiratórias, mas segundo os médicos isso foi apenas por precaução. Desde então, ele tem o quadro estabilizado e segue em recuperação em quarto.

A filha já fez diversas postagens, desde o pai cantando o hino do Santos até jogando baralho. Pelé também usou sua conta das redes sociais para enaltecer Zizinho, que foi seu ídolo e faria 100 anos, e Lionel Messi.