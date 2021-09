Na volta ao Brasil, Ítalo Ferreira teve de abandonar voo por suspeita de bomba

O surfista Ítalo Ferreira lidou com uma situação inusitada na noite de quarta-feira, enquanto voltava dos Estados Unidos para o Brasil. O campeão olímpico contou em seu Twitter que seu voo teve que ser interrompido por uma suspeita de bomba no avião. Por conta da ameaça do explosivo, as autoridades locais pediram para que a aeronave fosse esvaziada.

Última coisa que eu iria imaginar, era que no meu voo teria uma ameaça de bomba 🤯. Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias! Que loucura — Italo Ferreira (@italoferreira) September 16, 2021

Ítalo publicou o tuíte quando estava no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, onde o surfista disputou as finais da Liga Mundial de Surfe. Ferreira teve a chance de disputar a final com Gabriel Medina, que se sagrou tricampeão mundial, mas foi eliminado na fase anterior pelo também brasileiro, Filipe Toledo, o Filipinho.

Tão dizendo que não foi nada! Quem tem … medo né 😂😂😂😂 pic.twitter.com/z5C2sxQpEV — Italo Ferreira (@italoferreira) September 16, 2021

O brasileiro voltou a escrever depois sobre o assunto. Ítalo publicou “E eu só queria comer”, e minutos depois escreveu dizendo que a suspeita de bomba poderia ser alarme falso: “Tão dizendo que não foi nada! Quem tem… medo né”, publicou o brasileiro.