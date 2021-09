Com cara limpa, Robson Conceição ‘festeja título’ e se diz pronto para nova luta

Robson Conceição postou vídeo nas redes sociais, juntamente com seu staff, neste sábado (11), satisfeito com a atuação diante do mexicano Oscar Valdez no “Roubo de Tucson”. Com a cara limpa, apesar dos 12 rounds disputados, Robson Conceição “festejou o título” e diz ter saído do ringue pronto para mais uma luta.

“A vitória foi nossa, com certeza. Só não estamos levando o cinturão. Eu estou pronto para outra luta”, disse Robson, com o sorriso no rosto quase sem marcas. “Este aqui é o novo campeão. O mundo viu. Olha como ele está e olha o adversário. Vencemos, hein? Vencemos”, afirmou o técnico Luiz Dórea.



Leia também:

O duelo desta sexta-feira foi um roubo. Cartas marcadas, mostrando que o Conselho Mundial de Boxe (CMB) é uma vergonha. Apesar de visivelmente despreparado e dopado, Valdez foi considerado o campeão por pontos. Mas foi Robson quem venceu.

Valdez menosprezou Robson e precisou “roubar” para permanecer com o título. O boxe foi sujo nesta sexta-feira. O México tem muitos campeões por que o CMB tem sede lá. Robson deveria ter derrubado o Valdez. Aí não ficaria na mão de árbitros mal-intencionados.

No mínimo, o CMB tem de marcar uma revanche até o fim do ano. O brasileiro foi muito superior, quem aplicou os melhores golpes, e mesmo assim foi dada a vitória ao mexicano.