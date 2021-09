Após episódio contra Argentina, Brasil volta a campo nesta quinta

Depois do fatídico episódio do último domingo na Neo Química Arena, em que o clássico entre Brasil e Argentina foi suspenso aos 5 minutos de jogo por membros da Anvisa, a Seleção Brasileira volta a campo para o último dos compromissos da rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Às 21h30, os comandados de Tite jogam contra o Peru para manter a liderança e os 100% de aproveitamento na competição – o time tem 21 pontos, 6 a mais que os hermanos, vice-líderes.

A tendência é de que o Brasil vá a campo com a mesma formação que iniciou contra os argentinos: Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Neymar e Gabigol.

A briga continua

Os clubes ingleses que não liberaram atletas brasileiros serão punidos, bem como o Zenit, da Rússia. Contrariada, a CBF pediu à Fifa sanções a Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Leeds United, que não poderão escalar os jogadores em questão por cinco dias após a Data Fifa – até a próxima terça-feira.