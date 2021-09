O clássico entre Brasil e Argentina viveu neste domingo (5) um de seus capítulos mais embaraçosos de sua gloriosa história.

Fiscais da Anvisa entraram em campo com a ordem de suspender a partida já que quatro jogadores do time rival teriam mentido na declaração jurada ao entrar no país, conforme informado pela instituição.

O assunto acabou gerando uma grande reação no Twitter. Confira os melhores memes da suspensão:

IMAGINA O DESESPERO DO MENDONÇA AMANHÃ NA REPARTIÇÃO



“LINEUZINHO DO CÉU 😨😨😨, QUE QUE VOCÊ FEZ??? 🤯🤯🤯 VOCÊ PAROU UM BRASIL E ARGENTINA 😫😫😫 O HOMEM LÁ DE BRASÍLIA NÃO SAI DO MEU PÉ 😖😖😖 EU VÔ PULA 😰😰😰” pic.twitter.com/I5sFMQ8DvU — CPI DOS MEMES (@cpidosmemes) September 5, 2021

Lineu: NÃO MENDONÇA, NÃO PODE ACONTECER O JOGO!



Mendonça: Mas Lineuzinho… pic.twitter.com/v91koxGCq9 — PC Reis (@ReisPc) September 5, 2021

o lineu fez tudo gente pic.twitter.com/lnnouOxJdZ — dorotaria asistan kız (@Suuh29) September 5, 2021

Eu na hora que os caras da Anvisa entraram no campo



Brasil e Argentina #BRAxARG pic.twitter.com/QCwZR0WDWj — Lumaᶜʳᶠ (@Luma_gr) September 5, 2021

Anvisa que é ela! pic.twitter.com/2cGoowLL71 — DC Brasil Team (@dcbrteam) September 5, 2021

A Anvisa barrando o jogo do Brasil contra a Argentina: pic.twitter.com/Cmm3B2BZq8 — Danilo Legends (@Reenlsober) September 5, 2021

Anvisa vendo os jogadores argentinos entrando no campo pic.twitter.com/fF7ndXDuiI — Jonathan Willian (@Jonathanwsg) September 5, 2021

GOOLLL DA ANVISA 🤣😂

Por isso que amo a internet

Acabou de acontecer e ja vem os Meme pic.twitter.com/0hA6bLqQVR — Juca Balero (@BaleroJuca) September 5, 2021

O bom que esse meme pode ser usado duas vezes hoje

Obg seleção de volei

Obg ANVISA https://t.co/XM6KIIKfof — Sinott #vacinasim (@Airton_S_) September 5, 2021

Vi aqui que a Anvisa tentou vários contatos antes com os jogadores da Argentina, mas não conseguiram. Até que invadiram o gramado e pararam o jogo. Tá a mesma energia desse meme: pic.twitter.com/tRYOmCMY4T — Lou 🦋 (@littlewhiteg) September 5, 2021

