CBF anuncia data e hora do 2º jogo das quartas

A CBF divulgou as datas e os horários dos jogos da rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O cronograma inicial foi alterado para não prejudicar os clubes que vão ser desfalcados por seleções na Data Fifa, entre 30 de agosto e 9 de setembro, com jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro convocados. Assim, o São Paulo, do lateral-direito Daniel Alves, o Atlético-MG, do lateral-esquerdo Guilherme Arana, e o Flamengo, do meia Everton Ribeiro e do atacante Gabriel, tiveram alteradas as suas partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O quinto convocado é o goleiro Weverton, do Palmeiras, mas o clube paulista já está fora da competição nacional de mata-mata.

As partidas de volta

• 14/09 (terça). Santos x Athletico-PR, às 21h30, na Vila Belmiro

• 15/09 (quarta). Fortaleza x São Paulo, na Arena Castelão; e Flamengo x Grêmio, no Maracanã, ambos às 21h30

• 16/09 (quinta).

Atlético-MG x Fluminense, às 21h30, no Mineirão