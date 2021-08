Exposição virtual apresenta atletas olímpicos brasileiros em cartuns

As Olimpíadas de Tóquio, no Japão, chegam ao fim essa semana. Mas as homenagens aos atletas que fizeram história nessa edição olímpica não param. Uma delas é a exposição online Nossos Heróis Olímpicos, que apresenta os atletas brasileiros retratados por diversos cartunistas.

Nesses traços estão representados atletas como a ginasta Rebeca Andrade, medalhista de ouro e de prata em Tóquio; a skatista Rayssa Leal, de apenas 13 anos, que conquistou a prata; e o surfista Ítalo Ferreira, medalhista de ouro. Há também homenagens a outros medalhistas de esportes como o judô e a natação.

As caricaturas e as charges foram feitas por desenhistas como Dálcio Machado, Cau Gomes, Mauricio de Sousa, Nei Lima, Glen Batoca, Bruno Honda, Rodrigo Brum, Synnove Hilkner e Thiago Lucas, dentre outros.



Dalcio/Reprodução

Fadinha Rayssa Leal foi uma das homenageadas por cartunistas

A ideia da exposição é ser uma celebração: uma grande festa do humor gráfico nesses tempos tristes da pandemia. Novos cartuns serão acrescentados ao site conforme os atletas se destaquem nos jogos.

A exposição online foi organizada pelo cartunista e presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro, mais conhecido como JAL.



“O humor gráfico sempre foi uma festa e nossos artistas são os melhores do mundo. Merecem medalha de ouro sempre. Estamos batendo o recorde mundial de sorrisos”, disse ele.