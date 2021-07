Vídeo eufórico registra momento em que americana Simone Biles vibra e aplaude Rebeca Andrade na final em Tóquio

Um vídeo eufórico registrou o momento em que a americana Simone Biles vibra e aplaude a brasileira Rebeca Andrade na final em Tóquio.

Como detalhado no Twitter, Rebeca da ginástica feminina brasileira começou com um salto com nota 15.300, uma apresentação elogiada nas barras assimétricas com 14.666 e a revisão de nota na trave para 13.666.

Depois, Rebeca Andrade fechou com ‘Baile de Favela’ no solo e conquistou a segunda colocação no geral, atrás apenas de Sunisa Lee, dos EUA. A russa Angelina Melnikova ficou com o bronze.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos internautas impressionados.

O momento foi tratado como união no esporte, apesar de ser uma competição. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

Simone Biles desiste de competição individual

A ginasta Simone Biles retirou-se da competição individual geral nas Olimpíadas de Tóquio nesta quarta-feira (28), um dia depois de ter chocado o mundo ao desistir do evento por equipes, ressaltando a questão da saúde mental nos Jogos.

