Ex-seleção e Corinthians, Paulinho assina contrato com time da Arábia Saudita

O volante brasileiro Paulinho acertou a sua ida ao Al-Ahli por um contrato de três anos, de acordo com comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira pelo clube da Arábia Saudita. Aos 32 anos, o atleta, ex-seleção brasileira e Corinthians, estava livre no mercado depois de ter sido dispensado do Guangzhou Evergrande, da China, no mês passado.



Paulinho não pôde retornar para a China devido às restrições de viagens relacionadas ao novo coronavírus, impostas pelas autoridades chinesas. Desde o fim do ano passado, não entra em campo. Por isso, estava utilizando as dependências do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), para manter a forma física.

O meio-campista teve duas passagens pelo Guangzhou Evergrande, de 2015 a 2017, vindo do Tottenham, e de 2018 até 2021, depois de concluir sua estada no Barcelona. Em agosto de 2018, ingressou no clube espanhol antes de retornar ao Guangzhou Evergrande em 2019.



Paulinho chegou a ser sondado para voltar a Corinthians, onde é ídolo, e recebeu propostas de outros clubes ao redor do mundo, mas o jogador optou pelo Al-Ahli, que conta também com a presença de outro brasileiro: Dankler, ex-zagueiro do Botafogo.



No total, Paulinho marcou 74 gols em 176 partidas pelo Guangzhou Evergrande. A expectativa de retorno aos gramados deve convergir com o começo da temporada do futebol na Arábia Saudita, que terá início em 10 de agosto.