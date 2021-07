Ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib morre em São Paulo

Morreu nesta terça-feira em São Paulo, aos 101 anos, o ex-presidente do Corinthians Alberto Dualib, de causas não informadas. Dualib estava internado desde 13 de junho no Hospital Santa Catarina, na Capital.

Ele presidiu o clube entre 1993 e 2007, período em que o Corinthians conquistou mais campeonatos. Foram cinco Paulistas, três Brasileiros, duas Copas do Brasil, uma Liga Rio-São Paulo, um Mundial de Clubes, uma Copa Bandeirantes e um troféu Ramon de Carranza.

O ex-presidente renunciou ao cargo durante um processo de impeachment no Conselho Deliberativo do Corinthians, com acusações de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e estelionato. Em 2013 foi condenado em segunda instância por desvio de R$ 1,4 milhão dos cofres do clube, mas recorreu em liberdade e a pena acabou extinta em 2018.

O clube postou nas redes sociais uma foto de Dualib segurando a taça do Mundial e escrever: “Com pesar, o Corinthians informa o falecimento do ex-presidente Alberto Dualib, aos 101 anos.”

>> https://t.co/Hchu2i1s9k pic.twitter.com/8Qq0jOZeiq — Corinthians (@Corinthians) July 14, 2021