Após vice da Inglaterra na Eurocopa, príncipe William lamenta nas redes sociais

O príncipe William, segundo na linha de sucessão do trono britânico, compareceu à final da Eurocopa no domingo, entre Inglaterra e Itália, assim como já havia feito na semifinal. O príncipe, que também é presidente da Football Association (entidade que cuida da seleção do país e de algumas copas nacionais), dessa vez foi acompanhado da esposa, a duquesa Katherine Middleton, e do filho mais velho do casal, o príncipe George.



As câmeras de TV focaram na família durante alguns momentos-chave do jogo. Assim, foi possível ver o pequeno George vibrando bastante com o gol de Luke Shaw que abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, assim como William tentando consolar o garoto após a derrota da Inglaterra.



Na partida, após Shaw abrir o placar, a Inglaterra recuou e tentou se segurar na defesa. Bonucci empatou a partida no segundo tempo, após cobrança de escanteio. A decisão acabou indo para os pênaltis e, embora a Itália tenha perdido dois, com Jorginho e Belotti, a Inglaterra desperdiçou as três últimas cobranças, com Rashford, Sancho e Saka, terminando como vice.



Nas redes sociais, William parabenizou os italianos e disse ter orgulho da campanha feita pela Inglaterra. “De quebrar o coração Parabéns à seleção italiana pela grande vitória. Inglaterra, você chegou tão longe, mas hoje (domingo) não era o seu dia. Vocês podem manter as suas cabeças no alto, e ter orgulho de vocês mesmo – eu sei que tem mais para vir”, escreveu, na conta oficial.

Heartbreaking. Congratulations @Azzurri on a great victory.

@England, you’ve all come so far, but sadly this time it wasn’t our day. You can all hold your heads high, and be so proud of yourselves — I know there’s more to come. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

Além de William, outras pessoas famosas estiveram presentes nas tribunas de honra como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o ex-jogador David Beckham e o ator Tom Cruise. O presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, que esteve presente na final da Copa América no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no sábado, chegou a tempo para a decisão europeia em Wembley neste domingo.