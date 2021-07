Robson Conceição entra no ranking do CMB e luta pelo título mundial se aproxima

Robson Conceição é o 15º colocado no ranking do mês de julho do Conselho Mundial de Boxe. Com isso, o duelo com o mexicano Oscar Valdez poderá ser oficializado nos próximos dias



A razão para ter Valdex x Conceição é porque o mexicano (29-0, 23 KOs), 30 anos, integrante da equipe olímpica do México nas olimpíadas de 2008 e 2012, gostaria de se vingar de uma derrota no amador diante do brasileiro (16-0, 8 KOs), de 32 anos, ocorrida na final dos Jogos Pan-americanos de 2009 na Cidade do México, quando o brasileiro ganhou a medalha de ouro. Robson conquistou também a medalha de ouro olímpica no Rio, em 2016.



No mês passado, o empresário Bob Arum já indicava que a luta deveria ocorrer, pois ele não queria colocar Valdez em um duelo unificatório contra outro campeão.

LEIA TAMBÉM:

A última luta de Robson foi em 10 de abril, quando venceu o mexicano Juan Antonio Ahumada, por nocaute técnico no sétimo assalto. Valdez subiu no ringue em 20 de fevereiro e derrotou o compatriota Miguel Berchelt para ficar com o título mundial dos superpenas.

Robson poderá se tornar o sexto brasileiro campeão mundial. Os outros foram Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Acelino Popó Freitas, Valdemir Sertão Pereira e Patrick Nascimento.