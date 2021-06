Neto de Muhammad Ali assina contrato com Top Rank e estreia no boxe em agosto

Nico Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, assinou contrato com a Top Rank e estreia no boxe em 14 de agosto. O boxeador, de 21 anos, é filho de Rasheda Ali, filha do lendário boxeador. “Seu o peso do meu nome no boxe. Porque está é minha família”.

Detalhe: Bob Arum, dono da Top Rank, começou a promover lutas de boxe em 1966 e o primeiro evento foi a luta entre Muhammad Ali e George Chuvalo em 29 de março de 1966. Agora, Arum está fazendo a estreia profissional do neto de Ali.

Arum disse à ESPN no último sábado que a Top Rank fará a primeira luta da carreira de Nico Ali Walsh em 14 de agosto, como parte da eliminatória da luta entre Andrew Moloney e Joshua Franco.

“E então é uma história e tanto”, disse Arum. “Depois de todos esses anos”. Ali Walsh falou à ESPN na noite de sábado que não poderia imaginar ir com qualquer outro promotor por causa das conexões de sua família.

“Tenho certeza de que meu avô não iria querer outro promotor para mim além de Bob Arum”, disse Ali Walsh no sábado à noite. “No esporte do boxe, como você viu como Don King lidou com meu avô e Mike Tyson, muitas pessoas não são confiáveis. Bob Arum é uma daquelas pessoas que é respeitada, não apenas no boxe, mas nos negócios em geral”.

Ali Walsh disse também que soube dessa possibilidade há duas semanas, durante uma reunião com Arum – a primeira vez que ele conheceu o promotor que era tão próximo de sua família. Arum mencionou a ideia de 14 de agosto e Ali Walsh disse: “Eu não poderia estar mais animado”.

Arum disse à ESPN que Walsh fez um trabalho com Sugar Hill Steward, o treinador do campeão dos pesos pesados Tyson Fury, e que as informações são de que se trata de “um verdadeiro talento”.