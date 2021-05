Libertadores: Palmeiras, São Paulo e Santos cumprem quinta rodada

Em situações confortáveis, mas diferentes dentro de suas chaves, Palmeiras, São Paulo e Santos entram em campo nesta terça-feira (18) para a 5ª rodada de grupos da Copa Libertadores da América.

No caso do Verdão e do Tricolor, que já começam a brigar na quinta pelo troféu do Paulistão (leia abaixo), há um ingrediente a mais na engenharia para manter gestão física com a proximidade entre os jogos.

Para o alviverde, que atua às 19h15 contra o Defensa y Justicia no Allianz Parque, a tarefa teoricamente não envolveria muitos segredos. Classificado e com a liderança do Grupo A confirmada, Abel Ferreira poderia iniciar com uma equipe alternativa. Ainda assim, há a expectativa que os titulares joguem para o time buscar a melhor campanha na classificação geral, o que traria o segundo jogo das fases eliminatórias para o estádio palmeirense.

O São Paulo pega o Racing no Morumbi, às 21h30, e assina sua passagem para as oitavas de final se vencer. Ou até mesmo se tropeçar, desde que o Rentistas (URU) não ganhe do Sporting Cristal (PER) no outro jogo da chave E. Ainda assim, Hernán Crespo deve seguir priorizando o Campeonato Paulista, utilizando reservas contra os argentinos, como fez na rodada anterior.

Dentre os considerados titulares, apenas Luciano, que voltou de lesão na semifinal do estadual contra o Mirassol, deve ser aproveitado.

A situação do Santos, por ora, está controlada. Depois de perder as duas primeiras rodadas, o time que hoje tem Fernando Diniz no banco de reservas reagiu e venceu as duas seguintes. Agora, o atual vice-campeão da América tem 6 pontos e é o 2º colocado do Grupo C, que tem o Barcelona de Guayaquil na ponta, com 9. O Boca Juniors (ARG) tem os mesmos 6 pontos do Peixe, mas perde nos critérios de desempate, e o The Strongest é o lanterna, com 3.

É contra os bolivianos que o alvinegro joga hoje, às 19h15, em La Paz. A capital do país andino promete ser um grande adversário em virtude dos seus 3.600 metros de altitude. No turno, o jogo disputado na Vila Belmiro, no nível do mar, terminou 5 a 0 para os santistas. Para dificultar um pouco mais as coisas, Marinho, ainda em recuperação de lesão, segue fora.

Finais do Paulista serão 5ª e domingo

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu na manhã de ontem as datas, horários e locais das finais do Campeonato Paulista. A primeira partida entre São Paulo e Palmeiras será na quinta-feira, no Allianz Parque, às 22h. O jogo decisivo está marcado para o domingo, às 16h, no Morumbi.

O São Paulo tem a vantagem de decidir em casa porque foi o time de melhor campanha entre os dois na somatória das fases. Não haverá gol marcado fora de casa como critério de desempate e, se houver igualdade de saldo nos dois jogos, o título será definido nas cobranças de pênalti.

O Palmeiras avançou à final do Campeonato Paulista após vencer com o autoridade o Corinthians por 2 a 0 no clássico realizado na Neo Química Arena. O São Paulo também se impôs nas semifinais ao golear o Mirassol por 4 a 0 no Morumbi. Tanto nas semifinais quanto nas quartas, a eliminatória aconteceu em jogo único. Apenas a decisão é definida em confrontos de ida e volta.

METRO com Estadão Conteúdo