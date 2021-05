Fernando Diniz dá de cara com Boca Juniors em sua estreia no Santos

Tranquila definitivamente não é uma palavra que possa ser usada para a estreia de Fernando Diniz no Santos. Apresentado ontem, o treinador já vai para a beira do gramado da Vila Belmiro hoje, às 19h15, para comandar o time diante do Boca Juniors pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Só que tem um detalhe: com 3 pontos no Grupo C, o Peixe é 3º colocado e precisa vencer para igualar os 6 pontos dos argentinos. Em caso de derrota, as chances de avançar são remotas. A liderança é do Barcelona (EQU), que tem pontos.

“Precisamos de muito trabalho, tático e emocional, e isso vai levar um certo tempo. O estilo está sempre se aprimorando. A gente pode melhorar, mas são coisas sutis. Hoje, o Santos terá um Fernando Diniz melhor do que o último trabalho”, declarou o profissional, que assinou contrato de um ano – prorrogável por mais um –, sem multa rescisória e pagamento de comissão aos empresários. Para a montagem do time, a principal dúvida é a condição de Marinho, que teve detectada lesão muscular na coxa.

Situação bem mais confortável está o Palmeiras, que também cumpre a 4ª rodada do torneio continental. Líder do Grupo A com 9 pontos, o Verdão visita o Independiente Del Valle, no Equador, às 21h30, e assegura classificação se triunfar.

No turno, quando se enfrentaram no Allianz Parque, o Verdão goleou por 5 a 0. O técnico Abel Ferreira retorna seus titulares, poupados no Paulistão, ainda sem Kuscevic, Gabriel Veron e Breno Lopes, que se recuperam de lesões, nem Gabriel Menino, em cronograma físico especial.