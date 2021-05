Corinthians abre quartas de final do Paulistão contra Inter de Limeira

Nem bem terminou a fase de grupos, no domingo, e o Campeonato Paulista já dará esta tarde o primeiro pontapé das quartas de final. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem os duelos da fase, disputada durante a semana, e que já conta com o Corinthians abrindo os trabalhos na Neo Química Arena, às 16h, diante da Inter de Limeira.

Ambos vieram do Grupo A, que teve o Timão como líder, com 25 pontos, contra 18 do Leão. Pelo regulamento, a vaga para a semifinal será disputada em jogo único, na casa do alvinegro, que teve melhor campanha entre os dois. Na etapa inicial, os times não se enfrentaram.

Já classificado na rodada derradeira, Vagner Mancini optou por poupar a equipe titular. O “mistão” venceu o Novorizontino por 2 a 1. Agora, o técnico prepara força máxima para o confronto eliminatório.

Desta forma, a tendência é que a equipe inicie o confronto com a seguinte formação: Donelli (Cássio); João Vitor, Jemerson, Raul Gustavo; Fagner, Gabriel, Lucas Piton, Ramiro, Luan, Otero; Cauê.

Não pode!

Emprestados pelo Corinthians à Inter de Limeira, o lateral-direito Matheus Alexandre e o volante Thiaguinho não vão poder jogar. O Timão vetou a dupla e o Leão entendeu que a determinação faz parte do acordo.