O Corinthians está pronto para fazer sua estreia na Copa Sul-Americana. A partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (22), a bola rola no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, para o duelo diante do River Plate (PAR) em duelo de estreia do Grupo E, que também conta com Peñarol (URU) e Sport Huancayo (PER).

Pela manhã, o técnico Vagner Mancini comandou o último treino antes de a delegação rumar para a capital paraguaia. Daqueles que se destacaram nas últimas partidas, o atacante Rodrigo Varanda, com um trauma no pé direito, e o zagueiro Raul, poupado por desgaste, são desfalques. A tendência é que a escalação inicial tenha: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier (Cantillo) e Camacho; Gustavo Mosquito, Luan e Otero; Jô.

“É o jogo da vida do clube deles, já que é a primeira vez que vão jogar com um time enorme como o Corinthians. O River é pequeno e tem certa dificuldade de infraestrutura e dinheiro. O marketing de jogar com o Corinthians será enorme”, comentou o corintiano Bruno Méndez.

De fato, o River do Paraguai em quase nada lembra o xará vencedor da Argentina. Apesar de centenário, as maiores glórias são os três títulos nacionais. Só que o último deles aconteceu lá em 1930. Hoje, o time é o lanterna do torneio.