A Supercopa do Brasil, no domingo, entre Flamengo e Palmeiras; Santos e San Lorenzo, na terça, pela pré-Libertadores; e Palmeiras e Defensa y Justicia, na quarta, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, estão agendados para o estádio Mané Garrincha. Só que não. Na quinta (8), o TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) derrubou a decisão que suspendia o retorno do lockdown no Distrito Federal.

Desta forma, volta a valer a determinação que proíbe atividades consideradas não essenciais, como é o caso da realização de eventos esportivos.

Na decisão, o desembargador federal Souza Prudente indicou que a retomada das atividades, depois de 29 dias de fechamento durante o mês de março, aconteceu sem que a situação da pandemia que serviu de base para o lockdown sofresse qualquer redução.

“Os dados comprovam não a diminuição dos efeitos nefastos da pandemia, mas sim o seu agravamento, espelhado pela escalada ascendente do número de casos diários de contágio pelo novo coronavírus e da média móvel diária de óbitos dele decorrentes”, argumentou em trecho da decisão. O governador do DF, Ibaneis Rocha, recorreu da decisão para garantir a realização das partidas, como aconteceu no início de abril.

Após o lockdown de março, o retorno das atividades estava marcado para o dia 29 daquele mês. Entretanto, uma liminar proferida no dia 30 determinou que o governo do DF retornasse com as medidas restritivas a partir de 1º de abril. Rocha recorreu da decisão e conseguiu derrubar a liminar no último dia do mês passado .

A taxa de ocupação de leitos de UTIs na rede pública está em 98%. Na rede privada, em 98,12%.