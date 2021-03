Se por um lado a FPF (Federação Paulista de Futebol) tenta a liberação das partidas no momento mais complicado da pandemia no estado, por outro, um estudo mostra que a incidência da covid-19 entre os atletas do estado está entre as mais altas do futebol mundial.

O levantamento, feito pela USP (Universidade de São Paulo), analisou testes RT-PCR de 4.269 jogadores de seis torneios masculinos e dois femininos de São Paulo, na temporada de 2020. Os exames apontaram a infecção em 501 atletas, um índice de incidência de 11,7%.

Entre os integrantes das equipes de apoio, como dirigentes, comissão técnica e outros funcionários, a taxa de contaminação foi de 7% – 161 testes positivos em 2.231 pessoas. Porém, este grupo teve mais casos graves, pela maior média de idade e condições de saúde mais diversas.

“Embora nossos dados sinalizem que os atletas tendem a desenvolver apenas sintomas leves ou mesmo serem assintomáticos, eles podem atuar como vetor de transmissão para a comunidade. Em geral, são indivíduos com uma vida social muito ativa”, afirma o professor da USP Bruno Gualano, que coordenou a pesquisa.

Comparada à incidência da covid-19 em outras ligas de futebol, o impacto da pandemia no futebol paulista é mais expressivo. A liga dinamarquesa, por exemplo, teve 0,5% de testes positivos. Na Alemanha, 0,6% dos atletas da Bundesliga tiveram a doença. Já no Catar, onde há risco moderado de trasmissão comunitária, índice foi de 4%.

O resultado, porém, pode estar subestimado. Isso porque foram avaliados apenas dados de labotarórios comissionados pela FPF – parte dos jogadores que disputaram campeonatos nacionais puderam ser testados em laboratórios comissionados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Novo protocolo

No início da semana, a FPF apresentou um novo protocolo, com medidas mais rígidas, para tentar retomar a série A-1 do Campeonato Paulista. O documento foi encaminhado ao Ministério Público e ao governo estadual. Por enquanto, não há nem definição, nem data para novas partidas fora do estado.