Nova semana, nova tentativa de retomar o Campeonato Paulista mesmo com o estado de São Paulo na fase emergencial de restrições para conter a covid-19.

Ontem, a FPF (Federação Paulista de Futebol) fez uma reunião virtual com os clubes da série A-1 do estadual. E aprovou um protocolo de segurança atualizado, com regras mais rígidas, na intenção de voltar aos gramados de estádios paulistas.

O documento, assinado pelas comissões médicas da entidade e dos times, foi entregue ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e ao governo estadual. A ideia é reduzir ainda mais o número de pessoas trabalhando nos estádios e clubes e aumentar a frequência de testagem, com adoção de rastreamento de contatos em caso de diagnóstico para a doença.

Caso o Paulistão seja liberado, seis clubes com calendários apertados por jogarem outros campeonatos serão priorizados até 11 de abril – data prevista para o fim da fase emergencial. São eles: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Red Bull Bragantino.

Desde que os estádios paulistas foram vetados, a FPF tentou outros estados, estudou entrar na Justiça e suspendeu rodadas para, horas depois, voltar atrás e confirmar duelos em Volta Redonda (RJ). Foram dois jogos: Mirassol e Corinthians, com vitória do Timão, e São Bento e Palmeiras, empate.

A nova proposta

Estas são algumas das orientações do documento elaborado ontem, assinado pela comissão médica da FPF e dos clubes da série A-1:

• Testar atletas 24 horas antes da concentração

• Reforçar e seguir protocolos já definidos

• Manter atletas em ambiente controlado

• Testes RT-PCR antes e depois de cada partida, com intervalo máximo de 3 dias entre testes

• Rastreamento de contato do atleta, caso teste positivo, para identificar outros infectados

• Reduzir número de colaboradores e concentrar aqueles que puderem permanecer

• Colaboradores que se deslocarem para suas casas serão testados diariamente com RT-PCR

• Embalagens externas deverão ser higienizadas antes de entrar na concentração