Poucos fãs da Fórmula 1 devem saber, mas quem “faz a cabeça” do heptacampeão Lewis Hamilton é um designer paulista, formado pela FAAP e que vive no interior do estado, em Campinas. Aos 45 anos, Raí Cadalto está na quinta temporada com o corredor. Desde 2017, é ele quem cria o design do capacete do piloto. O Metro bateu um papo com o designer sobre a parceria.

Qual o papel do design dos capacetes na F1?

O design está voltado para expressar a opinião e a personalidade dos pilotos. No caso do Lewis [Hamilton], ele sempre gostou de capacetes com grandes significados. No ano passado, escolhemos a cor roxa porque seria o ano em que ele provavelmente alcançaria os números do [Michael] Schumacher, e escolhemos uma cor totalmente nova. O roxo tem um significado de ascensão espiritual, de conexão com o divino e uma cor da elevação da consciência. O Lewis tem essa pegada de engajamento social, preocupação com o meio-ambiente e, somado a isso, o roxo é a cor da nobreza. Nada mais justo do que ele usar a cor do rei, já que ele se tornou o rei da Fórmula 1 nas estatísticas. No começo do ano passado, o capacete tinha um fundo branco, o que mudou com o assassinato do George Floyd nos EUA. Com o engajamento do movimento “Black Lives Matter” (em português, Vidas Negras Importam), o Lewis me pediu para trocar o fundo para a cor preta.

Quais foram as inspirações para o modelo do Hamilton em 2021?

Sabíamos que a Mercedes continuaria com o carro preto para este ano e, com base nisso, o Lewis quis manter a cor roxa e preta no capacete para continuar na luta contra o racismo. O desenho é uma evolução. Ele quis mudar um pouco as linhas, para dar um ar de novidade, e pediu uma alternativa mais contrastante entre as cores. Então tive a ideia de mudar do roxo para um lilás, um roxo mais claro, e dar um acabamento mais fosco e não brilhante.

Trabalhar com designer de automobilismo sempre foi um sonho?

Cresci desenhando carros de Fórmula 1 e aviões. Prestei desenho industrial e meu objetivo era trabalhar com alguma coisa ligada ao automobilismo. Mas até 2010 eu não tinha tido a chance. Minha agência tinha acabado de fechar, minha esposa estava grávida e pensei que não daria mais para viver disso. Tinha, literalmente, desistido da minha profissão. Havia desinstalado os programas de design, estava estudando para concursos públicos. Foi uma época muito difícil até que uma amiga me incentivou a abrir redes sociais e o Bruno Senna lançou um concurso para desenhar o capacete dele em homenagem ao tio [Ayrton Senna], que completaria 50 anos naquele ano. Acabei vencendo o concurso. E o Ayrton, meu grande herói da infância, minha inspiração, acabou me salvando e me colocando de volta no meu caminho. Lembro que quando eu desenhava o capacete do Bruno Senna, pedia um sinal para saber se aquele era meu lugar.

Im constantly searching for peace and harmony in both my mind, body and spirit. This helmet is inspired by the crystal Amethyst, to keep me grounded and bring me peace and tranquility💜 pic.twitter.com/l0nGQH9VJX — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 12, 2021

*Com supervisão de Vanessa Selicani.