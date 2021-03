Lewis Hamilton está imbatível na Fórmula 1, cuja nova temporada começa neste domingo, com o GP de Bahrein. Já são sete títulos conquistados, um domínio tão insolente que, no ano passado, o inglês venceu 11 dos 17 grandes prêmios disputados e foi campeão com 124 pontos de vantagem.

Aos 36 anos, 98 pole positions e 95 vitórias na carreira, o defensor do título é, pela lógica, o grande favorito ao primeiro octampeonato da categoria – em ano que pode marcar sua última temporada pela Mercedes, já que o contrato ainda não foi renovado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Desde que os carros da F-1 passaram a ser equipados com motores 4 cilindros 1.6 e sistema híbrido, em 2014, a escuderia alemã reina absoluta. São 102 vitórias, 109 pole positions, 204 pódios e 58 dobradinhas.

Mas, para alegria de quem puder acompanhar a temporada, o heptacampeão deverá ter exímios desafiantes. Um deles é o finlandês Valteri Bottas. Aos 31 anos, e sob pressão para manter o seu lugar na equipe Mercedes, o companheiro de Hamilton não terá outra saída senão mostrar mais serviço, já que venceu apenas um GP em 2020.

Também deverá vir chumbo grosso da Red Bull, com o holandês Max Verstappen, o mais rápido nos testes de pré-temporada. Outra equipe na briga é a Aston Martin, novo nome da Racing Point, e que passou por uma radical transformação, contratando o tetracampeão Sebastian Vettel. Não podemos esquecer da McLaren, agora com Daniel Ricciardo ao lado do veloz Lando Norris, e a Alpine (ex-Renault), de volta com o bicampeão Fernando Alonso.

Para desgosto da sua enorme legião de fãs, a Ferrari segue em inferno astral. Sexta colocada em 2020, a escuderia certamente não sairá da fila este ano, assim como a Williams, que continuará comendo poeira nos GPs.

F-1 é na band

A mais importante categoria do automobilismo está de volta ao Grupo Bandeirantes e os fãs da velocidade não vão perder nenhum detalhe das corridas e dos bastidores. As provas serão transmitidas ao vivo pela TV Band e pela rádio BandNews FM. Já os treinos classificatórios passarão no canal BandSports, que também trará as emoções da Fórmula 2 e da Fórmula 3. A equipe dispensa a volta de apresentação: a narração será de Sérgio Maurício, com comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, e reportagens de Mariana Becker.

Onde assistir ao GP de Bahrein (Sakhir):

Treino Livre 1: hoje, às 8h30 – Bandsports

Treino Livre 2: hoje, às 12h – Bandsports

Treino Livre 3: amanhã, às 9h – Bandsports

Treino Classificatório: amanhã, às 12h – Band e Bandsports

Corrida: domingo, às 12h – Band

O destruidor de recordes

Ao lado de um fórmula 1, Lewis Hamilton pode ser considerado uma máquina tanto quanto o carro. Dono de sete troféus e recordista de vitórias, pódios e pole positions, o inglês pode quebrar outras marcas neste ano: se tornar o maior vencedor de títulos da história, o piloto com mais títulos consecutivos e o que soma mais voltas na liderança. Alguém aí duvida?