Palmeiras e São Bento viajaram ao Rio de Janeiro para partida quatro vezes remarcada da terceira rodada do Campeonato Paulista. Mas o resultado ontem no estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ) não foi dos mais animadores: empate por 1 a 1.

O Verdão começou o jogo com o domínio da bola, mas sem criar oportunidades. O problema veio aos 23 minutos, quando Diego Tavares desarmou o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez e ficou de cara com o goleiro Weverton, que derrubou o atacante com um carrinho. Cartão vermelho.

Com um jogador a mais, o São Bento aumentou a pressão. E deu certo! Cinco minutos após a expulsão, veio o gol do mesmo Diego Tavares, com assistência de Daniel Costa, que aproveitou uma falha na saída de bola do Palmeiras.

O empate veio ainda no primeiro tempo, com um pênalti marcado após toque da bola no braço do lateral Julinho. Gustavo Gómez escolheu o canto esquerdo. Bola de um lado, goleiro do outro e tudo igual no placar.

No segundo tempo, o Palmeiras, mesmo desfalcado, teve diversas chances de virar a partida, mas não conseguiu reverter. O São Bento, mais recuado, também finalizava sem sucesso.

E se nem uma sequência de ataques do Verdão nos acréscimos conseguiu garantir a vitória, o jeito era aceitar o empate – ou então lamentar que a partida não foi adiada uma quinta vez.

Na classificação, o Palmeiras assume a liderança do grupo C, com 8 pontos e vantagem no saldo de gols para o Bragantino. Já o São Bento segue lanterna do grupo B, com dois empates e duas derrotas.