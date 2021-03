FPF suspende Paulista, volta atrás e hoje tem jogo

Que bagunça! Horas depois de anunciar a suspensão do Campeonato Paulista até 30 de março, a FPF (Federação Paulista de Futebol) mudou o discurso e confirmou duas partidas da competição em Volta Redonda (RJ).

Os duelos foram marcados após acordo da federação com o governo fluminense, a prefeitura sede e a FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Nesta terça-feira (23), o Corinthians entra em campo contra o Mirassol às 21h no estádio da Cidadania. O Timão terá Mateus Vital como desfalque – ele passará por cirurgia no joelho e ficará 45 dias afastado.

Já na quarta (24) será a vez de São Bento e Palmeiras entrarem em campo, também às 21h. Inicialmente, o jogo aconteceria na tarde de hoje, mas o Verdão não aceitou a marcação de última hora, segundo apuração do programa “Os Donos da Bola”, da Rádio Bandeirantes.

Com a decisão inesperada, sobram dúvidas sobre como seguirá o campeonato nas próximas semanas. A paralisação do estadual havia sido informada no início da tarde de ontem e valeria por três rodadas, até o fim da fase emergencial da quarentena. O anúncio, inclusive, foi feito após reunião virtual com treinadores dos clubes paulistas – em votação unânime.

Na nota, a organização do evento esportivo reiterou que pretende manter o término da competição na data prevista – 23 de maio. “Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos”, diz o comunicado.

Na teoria, seriam 25 partidas atrasadas. Até o fechamento da edição, porém, não havia informação sobre outros jogos marcados, seja em Volta Redonda ou em outro município fora de São Paulo.

A suposta parada do futebol estadual não impediu a realização de treinos pelos clubes. Nos próximos dias, a FPF e as equipes lançarão uma campanha de conscientização para reduzir a propagação da covid-19.

Novela sem fim

Desde o anúncio da fase emergencial do Plano São Paulo, em 12 de março, a federação se movimenta para tentar manter as partidas do Paulistão, seja negociando com outros estados ou estudando entrar na Justiça para liberar os estádios locais.

Na semana passada, o duelo entre São Bento e Palmeiras chegou a ser confirmado em Minas Gerais, mas foi adiado após a proibição dos jogos pelo governo estadual.