Fórmula 1: série 'Dirigir Para Viver' aquece motores para retorno da categoria

É difícil não se sentir desconfortável no primeiro episódio da nova temporada de “F1: Dirigir Para Viver”, recém lançada na Netflix, no aquecimento dos motores para o retorno da categoria.

Com cenas dos preparativos nos primeiros meses de 2020 – antes da covid-19 ser declarada pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) –, sobram aglomerações, pessoas sem máscara e conversas que ainda desdenhavam da gravidade da doença (com direito até a piadinhas de alguns pilotos).

A sequência de fatos a seguir é conhecida: pouco antes da primeira corrida, em Melbourne, na Austrália, a suspeita e, em seguida, confirmação de casos da covid-19 dentro das equipes levou ao cancelamento da prova e adiamento de todo o campeonato em meses.

Na série, porém, somos convidados a acompanhar essa virada a partir dos bastidores. Do início bem humorado, com pilotos posando para uma sessão de fotos e vídeos, às cenas de preocupação com notícias urgentes, como o fechamento das fronteiras nos Estados Unidos e a paralisação da NBA, vai deixando claro que, apesar do desconhecimento sobre o novo coronavírus, não havia condições da temporada continuar.

Claro que, por ser uma produção em parceria com a Fórmula 1, a narrativa toma cuidado para manter a boa imagem dos organizadores. Já a presença da fala de Lewis Hamilton sobre a demora para o cancelamento do GP de Melbourne serve como um mea culpa: “Cash is King” (ou “O dinheiro é Rei”, em português).

Após a pausa da competição por quatro meses, o segundo episódio já mostra um mundo mais próximo à realidade da pandemia. Escritórios e autódromos quase vazios, reuniões a distância e aplicação de muitos protocolos de saúde para tornar a retomada possível.

Uma vez de volta, as atenções da série vão para as equipes, com seus figurões e, principalmente, para a rivalidade da categoria. De um lado, a dominante Mercedes, com Lewis Hamilton e Valterri Bottas. Do outro… bem, todo o resto.

É verdade que, no fim, muitas das expectativas apresentadas nos primeiros episódios já têm respostas: a Red Bull não reconquistou o topo, o inglês Lando Norris não despontou como esperado e a Racing Point chegou perto do tão sonhado pódio entre os construtores.

Rever o caminho com imagens exclusivas das tramas e intrigas para além das corridas, porém, torna a experiência ainda mais vibrante. É a preparação ideal para a temporada 2021, que começa nesta semana, com transmissão da Band.