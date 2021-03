Paulistão terá jogo disputado em Minas

Pela primeira vez em mais de 100 anos de história, uma partida oficial do Campeonato Paulista não será realizada em São Paulo.

Em razão do agravamento da pandemia de covid-19, e das restrições impostas pelo governo estadual para combatê-la – o que inclui a proibição de competições esportivas –, a FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou ontem que o jogo entre São Bento e Palmeiras será jogado em Minas Gerais.

O confronto, que é uma partida atrasada da terceira rodada, estava inicialmente marcado para amanhã, às 19h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com a mudança, o duelo agora será realizado na Arena Independência, casa do América-MG, em Belo Horizonte, nos mesmos dia e horário.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A forma de divisão dos custos ainda não foi oficialmente comunicada. O São Bento disse que a federação arcaria com a viagem, e os clubes, com a hospedagem.

Até o fim do mês, estão previstos 25 jogos pela divisão principal do Campeonato Paulista. Ainda não há alteração de data, horário ou local das demais partidas, mas existe a possibilidade de que mais jogos sejam transferidos do estado.

Pela liberação

A FPF trabalha para tentar convencer as autoridades de que a bola pode continuar rolando pelo estadual, sobretudo porque tem seguido protocolos sanitários rígidos, que incluem testagens rotineiras de jogadores e funcionários e a obrigatoriedade de isolamento dos contaminados.

A federação se reuniu ontem com o Palácio dos Bandeirantes e ouviu dos secretários estaduais Aildo Rodrigues Ferreira (Esportes), Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional) e Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico) que a proibição é uma recomendação do Ministério Público e que partiu do próprio procurador-geral de Justiça, Mário Sarrubbo.

Em uma nova ofensiva, os representantes da FPF vão se reunir hoje com a promotoria para tentar liberar a realização dos jogos do Campeonato Paulista em São Paulo.