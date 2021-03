Band apresenta timaço para receber a Fórmula 1 e prepara cobertura completa e qualificada

“Todo esporte tem uma história com começo, meio e fim. O público vai assistir à história completa das corridas de Fórmula 1, com transmissão ao vivo até acabar o champanhe do pódio. Assim definiu Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band e do BandSports, a proposta de cobertura da principal categoria do automobilismo, que retorna à emissora paulista após 41 anos.

As 23 provas da temporada, que começa no próximo dia 28 com o GP do Bahrein, irão ao ar ao vivo na TV aberta e na rádio BandNews FM, enquanto os treinos classificatórios serão transmitidos pelo canal BandSports, assim como a Fórmula 2 e a Fórmula 3.

Se a robustez da cobertura está garantida, a qualidade, também. Além de mostrar detalhes da programação, a coletiva de imprensa de ontem, conduzida pela apresentadora Glenda Kozlowski, também anunciou oficialmente o time que vai levar toda a emoção do esporte para a telinha. E que time: o narrador Sérgio Maurício, os comentaristas Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson e a repórter Mariana Becker.

Com mais de 700 corridas na bagagem, 8 conquistas de títulos mundiais e 101 vitórias de pilotos brasileiros, Reginaldo Leme definiu assim o momento: “Sinto que aqui vou ter muito espaço e ficar mais à vontade para contar todas as histórias da Fórmula 1. Existe um desejo de fazer uma transmissão mais ampla e acredito que na Band terei a oportunidade de mostrar a minha vivência de 47 anos nesta área”.

Do ponto de vista comercial, a modalidade também já traz resultados para o grupo. “Neste momento, estamos vendendo somente as cotas master, que são seis no total, e a Claro já é a primeira patrocinadora da Fórmula 1”, anunciou Cris Moreira, diretor geral comercial.