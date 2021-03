Comissário de tragédia da Chapecoense sobrevive a novo acidente que deixou 21 mortos

O jovem comissário Edwin Tumiri foi um dos sobreviventes do grave acidente que aconteceu em 2016 com o avião fretado pela Chapecoense.

Apenas seis das 77 que estavam no voo do LaMia 2933 foram resgatadas com vida, como detalhado pelo site 20minutos.es.

A tragédia marcou a vida de Tumiri, no entanto, quase cinco anos depois ele passou por outro grande momento.

Milagro por duplicado: un superviviente de la tragedia del Chapecoense se salva en otro accidente que deja 21 muertos

Desta vez, foi no solo, em um grave acidente de ônibus que resultou em 21 mortes na Bolívia nesta semana.

Tumiri saiu com ferimentos na perna, apesar do veículo em que viajava ter caído em um barranco na estrada que liga as cidades de Cochabamba e Santa Cruz.

Como revelado, a queda foi de cerca de 150 metros e das 51 pessoas que estavam no veículo de transporte, morreram 21. Confira:

