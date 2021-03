Formato do surfe nos Jogos Olímpicos é definido

A ISA (Associação Internacional de Surfe) já definiu o formato para a disputa da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, agendados para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano. Os cabeças de chave serão definidos seguindo o ranking da WSL (Liga Mundial de Surfe, na sigla em inglês) de 2019 – no ano passado, a competição foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a lista dos melhores atletas pela pontuação do circuito, no masculino, Italo Ferreira é o número 1 e Gabriel Medina o número 2. Além deles, outros 11 surfistas já estão confirmados para a estreia do surfe nos Jogos. Cinco vagas ainda estão em aberto.

No feminino, 13 atletas também estão garantidas, incluindo as brasileiras Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima. Restam 7 surfistas ainda para serem conhecidas.