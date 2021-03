Ariel Holan: Novo comandante do Santos planeja postura ofensiva

Apresentado oficialmente, o técnico Ariel Holan prometeu manter a vocação ofensiva do Santos e dar atenção especial aos jogadores da base. Ciente da limitação financeira vivida pelo clube, o treinador argentino disse ver os atletas mais novos como opção real no elenco do time principal.

“Quero que seja uma equipe que entre no campo adversário com a bola dominada, que tenha passes que quebrem as linhas e tenha objetividade para ir até o gol adversário”, disse o treinador, ao resumir a visão de jogo que pretende impor no Santos.

Além das dificuldades nas contas, as opções para montagem do elenco devem ficar restritas à base inclusive em razão da proibição da Fifa de registrar novos jogadores. Nos últimos meses, o Peixe sofreu punições assim por conta de dívidas na contratação de reforços.

Na entrevista coletiva, Holan disse estar ciente da questão: “Temos uma situação momentânea. Temos de ver onde estão nossas forças. E nossas forças estão na base, no desenvolvimento do futebol dos jogadores do clube. Confiamos em todos os garotos. Podemos incorporá-los aos poucos ao elenco profissional. Vejo muito potencial em futebolistas jovens.”

O argentino falou ainda sobre a oportunidade de trabalhar pela primeira vez no futebol brasileiro. “Tinha muita vontade de vir ao Brasil. É um futebol que admiro desde criança, que admiro enormemente. Agora, se deram as condições, porque o presidente me deu a tranquilidade de levar adiante um trabalho sério, honesto. Isso foi determinante para tomar a decisão de vir ao Santos.”

Apesar da apresentação, Holan ainda não fará sua estreia no banco de reservas amanhã, na partida contra a Ferroviária, pelo Paulistão – o time será comandado novamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes. O novo treinador estreará direto no clássico com o São Paulo, sábado, no Morumbi. Seu primeiro trabalho em campo com os jogadores acontece hoje.