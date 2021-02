Campeonato Brasileiro: título, rebaixamento e mais: o que está em jogo na última rodada

Concluídas 37 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020 – sem a presença de torcida e arrastado até o início deste ano por conta da pandemia –, 370 jogos foram disputados e muita coisa já está definida. Mas não tudo. As dez partidas que rolam nesta quinta-feira (25), simultaneamente às 21h30, vão definir o campeão nacional, além de colocar para jogo a última vaga para a fase de grupos da Libertadores, a classificação que falta para a Sul-Americana e sacramentar o quarto rebaixado.

Ainda que em alguns casos o resultado possa parecer “tanto faz como tanto fez” para o torcedor, vale lembrar que a CBF também distribui premiação de acordo com a posição final. Assim, mesmo que não pela busca de uma taça, uma vaga em torneio continental ou para evitar o rebaixamento, haverá ao menos uma motivação financeira para a maior parte dos envolvidos.

Um caneco para dois

Os holofotes mais brilhosos estarão voltados para o Morumbi e para o Beira-Rio. No estádio do São Paulo, o líder Flamengo garante o título se vencer. Ainda que o time de Rogério Ceni não supere o Tricolor, ainda pode ser campeão em caso de tropeço do Inter diante do Corinthians em Porto Alegre. Do lado Colorado, só a vitória interessa. Porém, além de garantir os três pontos contra o Timão, o Inter precisa de pelo menos um empate no jogo na capital paulista.

América, aí vou eu!

O duelo com o Flamengo também é decisivo para o São Paulo, que disputa com o Fluminense a última vaga direta para a Libertadores. O Tricolor ainda depende só de si, mas precisa ganhar do rubro-negro. Se não conseguir, vai precisar secar o Flu, que duela com o Fortaleza no Maracanã. Só que esta luta não termina hoje, já que o pelotão do G-4 se transformar em G-5, mas só será possível saber após a final da Copa do Brasil – o segundo jogo será dia 7 de março. Essa vaga extra virá se o Palmeiras for o campeão do torneio mata-mata em cima do Grêmio. Isso porque o Verdão, atual campeão do torneio continental, já está garantido na próxima edição. Como a copa também garante um posto para time brasileiro, essa “segunda vaga” alviverde iria para o Campeonato Brasileiro. Mas, convenhamos, ninguém está a fim de torcer para o rival em uma decisão…

Grana nos cofres

A premiação repete o formato de distribuição de 2019, apesar da crítica dos clubes. Ao todo, a CBF entrega R$ 335,2 milhões, sendo que o dinheiro é repartido da seguinte forma: 40% de direitos de transmissão, divididos de forma igualitária; 30% vem de cota de audiência da emissora que detém os direitos; e 30% pela posição final. E é esta a parte que muda de acordo com a tabela.

Campeão R$ 33*

2º) R$ 31,35

3º) R$ 29,7

4º) R$ 28

5º) R$ 26,40

6º) R$ 24,75

7º) R$ 23,10

8º) R$ 21,45

9º) R$ 19,80

10º) R$ 18,15

11º) R$ 15,50

12º) R$ 14,60

13º) R$ 13,70

14º) R$ 12,80

15º) R$ 11,90

16º) R$ 11

* valores em milhões de reais

A ‘outra América’

Tratada como uma espécie de prêmio de consolação pelos clubes de ponta, a Sul-Americana terá um novo formato, com fase de grupos. Os times que ficarem entre 9º e 14º na classificação final – ainda que a posição não importe, já que haverá sorteio para a definição dos grupos. Athletico-PR, Corinthians, Red Bull Bragantino, Ceará e Atlético-GO já estão assegurados e três equipes do nordeste disputam o último carimbo no passaporte: Sport, Bahia e Fortaleza. Eles enfrentarão Furacão, Santos e Fluminense, respectivamente, o que deixa a missão do Leão do Pico mais complicada, já que o Fluminense luta pelo G-4 e os outros dois já não têm mais ambições esportivas.

Um pé na segundona

Três dos quatro times rebaixados já estão garantidos na Série B de 2021: Botafogo, Coritiba e Goiás caíram de forma antecipada para a segunda divisão nacional. O Vasco ainda tem uma pequena chance matemática de se livrar da degola, mas as possibilidades não animam nem o técnico Vanderlei Luxemburgo, que já decretou a queda do seu time. Não precisa ser nenhum gênio dos números para saber quão atípica tem que ser a rodada para o time da Colina seguir na elite. É preciso vencer o Goiás em casa e contar com uma derrota do Fortaleza contra o Fluminense. Se fosse só isso, “estava bom”. Essa combinação ainda precisa tirar uma desvantagem de 12 gols nos critérios de desempate entre os cariocas e os cearenses, o que deixa essa disputa apenas com caráter protocolar.