Tiger Woods sofre acidente de carro e tem fratura exposta

O golfista norte-americano Tiger Woods, de 45 anos, sofreu um grave acidente de carro nesta terça-feira em Los Angeles, nos EUA, e teve fratura exposta em duas partes da perna direita, nesta terça-feira.

De acordo com o hospital Harbor-UCLA Medical Center, para onde foi levado, ele se submeteu a uma cirurgia para reparar as lesões na perna e seu quadro de saúde é estável.

Considerado o melhor golfista de todos os tempos, Tiger dirigia em alta velocidade por uma rodovia, de acordo com o xerife local, e seu carro bateu no canteiro central, atravessou as pistas na direção contrária e capotou várias vezes até cair em uma ribanceira.

Segundo o xerife Alex Villanueva, que atendeu o caso, exames não apontaram indícios de bebida alcoólica ou de drogas em seu sangue.