Enfim, o mata-mata na Liga dos Campeões; veja calendário

A fase de grupos é meio devagar, mas o mata-mata é sempre marcado por pura emoção. As oitavas de final da Liga dos Campeões têm início hoje com direito a um clássico europeu que sempre rende ótimos lances: Barcelona contra Paris Saint-Germain, a partir das 17h, na Espanha. No mesmo horário, RB Leipzig e Liverpool se enfrentam na Alemanha.

O PSG, mais uma vez, não vai contar com o atacante Neymar nesta fase da competição. O brasileiro se machucou na quarta-feira na vitória por 1 a 0 sobre o Caen, em jogo válido pela Copa da França. Ele teve uma contusão muscular na coxa e a recuperação não é nada animadora.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A expectativa é que Neymar volte aos gramados em um mês. Portanto, o atacante é dúvida para o jogo de volta, marcado para 10 de março.

Ficar de fora das oitavas de final é quase que uma “maldição” para o brasileiro. É a terceira vez que o PSG jogará pelo menos um jogo da primeira etapa do mata-mata sem seu principal jogador. Com Neymar fora de um jogo para lá de decisivo, as esperanças de gols do time francês ficam nos pés dos atacantes Mbappé e Icardi.

Do outro lado, o Barcelona tem a magia de Lionel Messi, como sempre. O clube, porém, não vive uma fase espetacular. A equipe está somente na 3ª colocação do Campeonato Espanhol, atrás dos rivais Atlético de Madrid e Real Madrid. Nada que desanime, porque são em jogos decisivos que o Barcelona costuma crescer. A partida será transmitida no canal por assinatura TNT e na página do Facebook do TNT Sports.

Na Alemanha

RB Leipzig contra Liverpool é o outro jogo do dia. Mesmo sem ser uma das potências do futebol mundial, os donos da casa costumam dar trabalho aos adversários. Já o sempre forte Liverpool, do técnico Jürgen Klopp, será comandado dentro das quatro linhas pelo trio de atacantes formado por Salah, Roberto Firmino e Mané. O jogo terá transmissão na página do Facebook do TNT Sports, a partir das 17h.

Marque na agenda

Duelos de ida e volta das oitavas da Liga dos Campeões começam hoje e vão até o dia 17 de março, sempre às 17h (horário de Brasília).

Barcelona x Paris Saint-Germain

IDA: Terça, 16/2

VOLTA: Quarta, 10/3

RB Leipzig x Liverpool

IDA: Terça, 16/2

VOLTA: Quarta, 10/3

Porto x Juventus

IDA: Quarta, 17/2

VOLTA: Terça, 9/3

Sevilla x Borussia Dortmund

IDA: Quarta, 17/2

VOLTA: Terça, 9/3

Lazio x Bayern de Munique

IDA: Terça, 23/2

VOLTA: Quarta, 17/3

Atlético de Madrid x Chelsea

IDA: Terça, 23/2

VOLTA: Quarta, 17/3

Borussia Mönchengladbach x Manchester City

IDA: Quarta, 24/2

VOLTA: Terça, 16/3

Atalanta x Real Madrid

IDA: Quarta, 24/2

VOLTA: Terça, 16/3