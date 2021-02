São Paulo enfrenta o Ceará nesta quarta-feira

O São Paulo ainda alimenta esperanças de conquistar o título do Campeonato Brasileiro e tem nesta quarta-feira (10) pela frente, às 21h, no Morumbi, o Ceará, tendo a necessidade de vitória para não ver o sonho se dissipar. Ao mesmo tempo, o clube trabalha nos bastidores para definir o substituto do técnico Fernando Diniz.

E, depois de entrevistas com diversos profissionais, todos estrangeiros, a lista de possibilidades se afunilou. O português Pedro Martins, um dos nomes, afastou a hipótese de trocar o Olympiacos, da Grécia, ao afirmar que pretende seguir carreira na Europa. O espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, também considerado, tem um pré-contrato com o Inter e é improvável que esse acordo seja desfeito. Nesse contexto, o terceiro profissional da relação ganha bastante força. É o ex-atacante argentino Hernán Crespo, que se demitiu do Defensa y Justicia – clube no qual conquistou a Copa Sul-Americana – e está livre. No clube, realizou 33 jogos, dos quais venceu 14, perdeu 9 e empatou 10, um aproveitamento de 52,5%.

Enquanto isso não se define, o time será comandado pelo interino Marcos Vizolli. Diante dos cearenses, o Tricolor deve iniciar com: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Luciano.

Timão

Às 21h30 será a vez do Corinthians entrar em campo, na Neo Química Arena, contra o Athletico-PR. Ainda com vistas em uma classificação para o G-6 – que pode virar G-8 dependendo do rival Palmeiras –, o alvinegro do técnico Vagner Mancini deve ter como 11 iniciais: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos e Otero; Léo Natel.