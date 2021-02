Mundial de Clubes: Bayern de Munique vence Al Ahly e fará a final diante do Tigres

Para a surpresa de um total de zero pessoas, o Bayern de Munique venceu o Al Ahly na semifinal e fará a decisão do Mundial de Clubes da Fifa, em Doha, no Qatar, diante do Tigres. Também não causou nenhum espanto que Robert Lewandowski, o melhor jogador do mundo, tenha resolvido a fatura com os dois gols na vitória por 2 a 0.

O 1º tempo foi de domínio absoluto do time alemão, que abriu a contagem aos 16 minutos, com o centroavante concluindo com precisão. O volume de jogo era imenso, assim como as chances desperdiçadas.

Na etapa final, aí sim para a surpresa de muitos, o Al Ahly engrossou para o Bayern, que tinha mais dificuldades de propor o jogo. Mas nem assim o goleiro Neuer foi muito exigido. Mais limitado em relação ao time bávaro, o próximo adversário alviverde se fechou como pôde para tentar encaixar um contra-ataque salvador. Que não veio.

O que apareceu, de novo, foi o faro de gol do polonês, que se posicionou na área para receber cruzamento na cabeça de Sané e só escorar para definir a classificação.

É o que resta

No dia seguinte à derrota para o Tigres, por 1 a 0, o elenco palmeirense voltou aos treinos, uma vez que a participação do clube no torneio ainda não acabou. Na quinta-feira, às 12h (de Brasília), o grupo volta a campo para a disputa do 3º lugar contra o Al Ahly.

Na Aspire Academy, os jogadores que foram titulares no duelo com os mexicanos realizaram apenas atividades físicas e regenerativas enquanto os demais trabalharam com bola.