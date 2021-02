Mundial de Clubes: Tigres derrota de virada o Ulsan Hyundai por 2 a 1

O Palmeiras conheceu ontem o seu adversário da estreia no Mundial de Clubes da Fifa na semifinal. Será o Tigres, do México, que derrotou de virada o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 2 a 1, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, nos arredores da capital do Qatar, Doha.

O grande destaque da partida foi o experiente atacante francês André-Pierre Gignac, autor dos dois gols do Tigres ainda na etapa inicial. O primeiro foi típico de um centroavante, bem postado dentro da área para mandar a bola para as redes, e o segundo aconteceu em uma cobrança de pênalti. Antes disso, o zagueiro e capitão Kee-Hee Kim havia aberto o placar para o Ulsan Hyundai.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O veterano de 35 anos se mostrou a principal ameaça para o Verdão. Em campo, a equipe do técnico brasileiro Tuca Ferreti não fez um bom 1º tempo: lento com a bola nos pés e distante na marcação durante as investidas dos sul-coreanos. Somente na reta final, os mexicanos conseguiram encaixar os dois lances que resultaram em gols.

No segundo tempo, o Tigres adotou postura pragmática com o resultado a favor, mais precavido na defesa e com pouquíssimo poder de fogo para resolver a partida.

O duelo com o Palmeiras está marcado para 15h (de Brasília), no estádio Education City, em Al Rayyan. O Ulsan Hyundai entrará em campo no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 12h, para a decisão do 5º lugar contra o Al Duhail, do Qatar, derrotado pelo Al Ahly, do Egito, no outro duelo das quartas de final.

Preparação

Depois de receber a confirmação de que não há casos de covid-19 na delegação – o exame foi feito no dia anterior, após o desembarque no país –, o Palmeiras realizou ontem seu primeiro treino com bola em Doha, em um dos campos da Aspire Academy. O espaço esportivo será utilizado pela delegação para se preparar durante toda a competição e fica ao lado do hotel onde o time está hospedado.

Para hoje, a programação será a mesma, com uma atividade física no hotel seguida por treinamento em campo com bola.