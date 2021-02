Vídeo: Lutador de MMA erra voadora e cai para fora do ringue

No confronto do último sábado do torneio de kickboxing Glory, em Roterdã, na Holanda, o surinamês Murthel Groenhart tentou uma voadora que acabou custando o cinturão de peso médio-pesado.

Groenhart tentou dar uma joelhada voadora, mas errou o adversário, que conseguiu se esquivar do golpe, e acabou caindo para fora do ringue.

Na queda, deu uma cambalhota e bateu com as costas na quina do ringue, se machucando.

Ao retornar o ringue, lesionado, foi presa fácil para o franco camaronês Cedric Doumbe, que o nocauteou com um cruzado de direita no segundo round.

Veja o vídeo: