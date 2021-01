Final da Libertadores: 90 minutos que valem por toda uma vida

Marcos; Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior; Rogério, César Sampaio, Zinho e Alex; Oséas e Paulo Nunes, uma escalação viva na memória dos palmeirenses. Rafael; Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo; Adriano, Arouca, Elano e Ganso; Neymar e Zé Eduardo, o time que está na ponta da língua dos santistas. O primeiro, campeão da Libertadores de 1999. O outro, responsável pelo tri do Peixe, em 2011.

É sobre isso que se trata o duelo que começa amanhã, às 17h, pela final da Copa Libertadores da América: um lugar especial no coração da torcida e uma página reservada na história do esporte.

No Maracanã, Rio de Janeiro. O Cristo Redentor como testemunha, uma vez que a pandemia impede que os apaixonados torcedores acompanhem o maior e mais importante Clássico da Saudade de todos os tempos.

Haverá um clássico. Deixará saudade. Há de se registrar um redentor.

Weverton terá um quadro seu pendurado ao lado do de Marcos? Rony? Gómez? Marinho poderá ser colocado no mesmo pedestal de Neymar? Pará? Soteldo? As respostas serão dadas ao apito final no lendário gramado carioca. Por um paulista. De verde e branco ou preto e branco.

Um mimo

O melhor jogador da competição ganhará um prêmio extra: um anel personalizado com pedras preciosas. Foram indicados dois atletas de cada um dos clubes: pelo Palmeiras, Rony e Weverton, enquanto Marinho e Soteldo concorrem pelo Santos

Dim dim no bolso

Como a Libertadores premia os times a cada fase avançada, o campeão vai acumular R$ 120 milhões pela campanha. Somente por estarem na final, cada time embolsou R$ 32,8 milhões

Tá em casa

É a 4ª vez que dois times do mesmo país vão decidir. Em outras duas ocasiões, o encontro decisivo também foi brasileiro. Em 2005, Athletico-PR e São Paulo. No ano seguinte, o time do Morumbi encontrou o Inter. Em 2018, foi a vez de uma decisão argentina: River Plate e Boca Juniors

Dono do apito

O responsável por apitar a decisão será o argentino Patricio Loustau, 45 anos. Ele será auxiliado pelo seus conterrâneos Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa, além de Mauro Vigliano, que comandará o VAR

Clássico da saudade

No confronto direto, o Palmeiras tem vantagem: venceu 138 vezes, com 561 gols, enquanto o Santos triunfou em 105, com 474 gols. Houve outros 97 empates. Nesta temporada, eles se enfrentaram três vezes, com dois empates (0 a 0 e 2 a 2) e uma vitória do Verdão