Corinthians pega o Bahia para manter vivo o objetivo

O Corinthians ainda sonha com uma vaga para a próxima edição da Libertadores e, para que este objetivo seja mais palpável, precisa vencer nesta quinta-feira (28) o Bahia, na Fonte Nova, às 19h, em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 45 pontos, o Timão ocupa atualmente a 9ª colocação da tabela, 6 a menos que o Grêmio, o primeiro integrante do G-6. O time gaúcho, no entanto, também cumpre jogo adiado esta noite, contra o Flamengo.

Para montar o time, o técnico Vagner Mancini tem alguns problemas de última hora. Cazares, que vem sendo um dos destaques da equipe, sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita e está fora. Para piorar, Luan, que poderia substituir o equatoriano, foi um dos dez atletas que testaram positivo para o coronavírus. Danilo Avelar, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó foram os demais atingidos pelo surto no elenco.

Assim, a formação inicial deve ter: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Gabriel Pereira; Jô.