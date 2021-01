Atlético mantém sonho do bicampeonato do Brasileirão e Cruzeiro só cumpre tabela na Série B

As duas camisas mais pesadas de Minas Gerais sempre tiveram paixões inversas. Agora, vivem também sentimentos opostos. Enquanto o Atlético tem vivo nos olhos o sonho de conquistar o bicampeonato do Brasileirão, o Cruzeiro sente o desapontamento por não ter mais condições retornar à elite nesta edição da Série B.

Dos seus 54 pontos, o Galo persegue o agora líder Internacional – que fez 5 a 1 na última rodada, contra o São Paulo. O Colorado soma 54 pontos, mas o alvinegro ainda tem uma partida em atraso para cumprir. Será contra o Santos, terça que vem, no Mineirão.

Além disso, o time comandado por Jorge Sampaoli tem outro compromisso: sábado, às 21h, contra o Vasco em São Januário, pela 32ª rodada. O time da Colina, de Vanderlei Luxemburgo, luta contra o rebaixamento.

A preocupação extra do Atlético é com o desgaste físico, apontado pelo argentino como um dos responsáveis pelo time ceder no fim o empate por 1 a 1 com o Grêmio.

Pelos lados da Toca da Raposa, recém-ingressada no clube dos centenários, o clima é de total desapontamento e preocupação.

A vitória diante do Operário-MT por 2 a 1 na última quarta eliminou qualquer possibilidade de queda para a Série C. Um feito que não chega a ser exatamente celebrado, visto que o objetivo inicial era regressar a divisão principal, o que não aconteceu. Domingo, às 16h, o time de Luiz Felipe Scolari apenas cumpre tabela contra o Náutico no estádio independência.

Time de Scolari, ao menos por enquanto. Apesar do vínculo até 2022, Felipão ainda quer conversar com a direção da Raposa ao fim do torneio para selar sua permanência ou sua saída. O técnico já demonstrou insatisfação com a atual qualidade do elenco e com os salários atrasados.

O Cruzeiro quer iniciar, com Scolari, o planejamento para a temporada. O técnico avisou que quer sentar para “expor algumas situações e ouvir outras.”