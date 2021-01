Tricolor pode contar com volta de Luciano no duelo com o Inter que vale a liderança

Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, lá em 2003, leva a taça aquele que for mais regular e pronto, acabou. Mas temos que concordar que, apesar não ter o glamour e um holofote de uma final propriamente dita, existem determinados jogos que ganham contornos de decisão.

É o caso de São Paulo x Internacional, hoje, às 21h30, no Morumbi, válido pela 31ª rodada. Os paulistas vinham sobrando na competição até três partidas atrás. Chegaram mesmo a ter 7 pontos de vantagem para o seu mais próximo perseguidor. Só que as coisas começaram a desandar desde a eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Desde então, o time sofreu duas derrotas e conseguiu um empate.

Coincidência ou não, Luciano, um dos artilheiros do time, não esteve em campo em nenhum desses tropeços. Agora, recuperado de uma inflamação na perna esquerda, o atacante pode pintar novamente na equipe de Fernando Diniz.

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano (Tchê Tchê) é a provável escalação são-paulina que tem a missão de brecar o avanço do Internacional.

Enquanto o Tricolor derrapava, o time de Abel Braga decolava. São seis vitórias consecutivas, que hoje lhe confere 56 pontos, apenas 1 a menos que o São Paulo. Assim, mais do que os 3 pontos do duelo, a decisão desta noite vale a ponta e o rótulo de líder do Brasileirão.