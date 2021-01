CBF define ordem dos mandos de campo da final da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ficou definida a ordem dos mandos de campo da final da Copa do Brasil: o primeiro jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a volta na casa do Palmeiras, o Allianz Parque.

As datas das partidas, no entanto, ainda não estão confirmadas. Isso dependerá se o Palmeiras conquistar ou não o título da Libertadores, contra o Santos. Com o Verdão na decisão do torneio continental, as finais da Copa do Brasil passaram de 3 e 10 de fevereiro para 11 e 17 de fevereiro. Se for vitorioso, o alviverde vai para a disputa do Mundial e as partidas serão adiadas para 28 de fevereiro e 7 de março.

Enquanto isso, os clubes fazem hoje, às 21h30, em São Paulo, uma prévia do confronto em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O Verdão ainda não foi definido, mas terá duas ausências certas: Gustavo Gómez, lesionado, e Gabriel Menino, suspenso.

“Estamos nas três competições, ainda bem. É duro, exige uma capacidade de superação enorme, mas prefiro estar lá disputando do que assistindo no sofá. Todas as equipes querem o mesmo, mas só uma pode ganhar ”

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

“O Grêmio tem chegado, mas não vamos ganhar todas, assim como o Palmeiras. Não é só o Grêmio que quer ganhar, o adversário também quer. O Grêmio vai disputar com outro grande clube, qualquer um pode ser campeão”

Renato Portaluppi, técnico do Grêmio