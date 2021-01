Libertadores: Palmeiras defende vantagem contra o River Plate nesta terça

Aconteça o que acontecer nesta terça-feira (12) no Allianz Parque, estará na história. Depois de uma surpreendente vitória por 3 a 0 diante do River Plate na Argentina, pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras recebe os rivais, às 21h30, com a faca e o queijo na mão para chegar à decisão do dia 30, no Maracanã.

Mas engana-se quem pensa que o time comandado por Abel Ferreira já dá o embate como favas contadas. “Continuaremos focados. Temos esta vantagem, mas, assim como nós fizemos três gols lá, é possível o River fazer três aqui. Temos de estar alertas e preparados para fazer outro grande jogo”, disse o português, que está à frente do alviverde há pouco mais de dois meses.

Além do placar, os números também jogam a favor do Palmeiras. Jamais na história da competição um time que abriu 3 a 0 no primeiro jogo como visitante nesta etapa do torneio permitiu o adversário virar o placar na partida de volta.

Além disso, o Verdão está invicto nesta Libertadores, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Foram somente quatro gols sofridos e incríveis 32 marcados. Jogando em seus domínios, a equipe tem 100% de aproveitamento e uma média de gols superior a quatro por partida. Em cinco compromissos, o time anotou 21 vezes. Ou seja, a missão do River Plate é para lá de complicada.

E os argentinos sabem muito bem disso. “Temos de ter uma noite épica, dessas que existem no futebol, que acontecem muito de vez em quando, mas que existem”, disse o técnico Marcelo Gallardo, que não poderá contar com um dos destaques, o atacante colombiano Jorge Carrascal, expulso na primeira partida.

Já o Palmeiras não terá em campo Gabriel Veron, que teve detectada uma lesão na coxa esquerda. Assim, deve iniciar com a seguinte formação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano.

Boa lembrança

Em 1999, quando o Palmeiras conquistou pela única vez a Libertadores, o o rival da semi também foi o River. Na ida, os argentinos venceram por 1 a 0. Na volta, no antigo Palestra Itália, o Verdão ganhou por 3 a 0, com Alex (foto) marcando o 1º e o 3º gol – Roque Júnior completou. Atual técnico do River, Gallardo era o camisa 10 dos argentinos naquele ano